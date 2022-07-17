Стало известно, что членом возглавляемой Фетуллахом Гюленом террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ), чью экстрадицию в Турцию накануне приостановил Верховный суд Швеции, является т.н. «имам» группировки по Афганистану Йылмаз Айтан.

О приостановке процесса выдачи Айтана шведские СМИ сообщали накануне.

Швеция вместе с Финляндией на полях саммита лидеров НАТО в Мадриде подписала Трехсторонний меморандум с Турцией, согласно которому взяла на себя обязательство сотрудничать с Анкарой в борьбе против террористических организаций. Однако Стокгольм продолжает оставлять требования об экстрадиции террористов без ответа, пишет «Анадолу».