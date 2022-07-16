16 июля 2022 года в столице Грузии Тбилиси состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министры затронули ряд вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим стороны обсудили выполнение взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в регулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя государствами.

В этом контексте была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана.

Касаясь гуманитарных вопросов, министр Джейхун Байрамов отметил важность выяснения судьбы около 4000 пропавших без вести азербайджанцев.

Министры подчеркнули важность продолжения прямого диалога между Азербайджаном и Арменией.

Оба министра выразили благодарность грузинской стороне за организацию встречи в Грузии.