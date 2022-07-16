Саудовская Аравия допускает возможность увеличения нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в день вместо текущих 10 миллионов. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, передает РИА Новости.

После увеличения объемов добычи у Эр-Рияда больше не будет возможностей увеличивать производство, сказал принц.

Отмечается, что накануне он провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Представители двух стран обсудили вопросы, касающиеся обеспечения достаточного предложения нефти на мировых рынках.