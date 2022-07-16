Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил, что цены на бензин на американских автозаправках начали снижаться, а его визит на Ближний Восток еще больше поспособствует этому в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

«Они уже падают, они снижаются каждый день, насколько мне известно», — прокомментировал он вопрос о том, когда цены на автозаправках в США снизятся.

Американский лидер добавил, что после его визита на Ближний Восток снижение цен станет заметнее спустя пару недель.