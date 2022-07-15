Мы восстанавливаем Карабах и Зангезур, мы должны восстанавливать. Сколько это стоит? Делаем все за свой счет, за 1 год и 8 месяцев не получили ни одной помощи. Никто ниоткуда не помог нам ни маната, все делаем сами. Мы строим города, мы строим деревни, мы строим здания и сколько еще мы будем делать. В то же время мы решаем и будем решать социальные вопросы, в этом никто не должен сомневаться. Потому что мы считаем это своим моральным долгом, и наша социальная политика всегда была такой. Посмотрите, насколько увеличилась их заработная плата за последний период. В этом году, например, средняя зарплата увеличилась примерно на 14 процентов, а пенсия увеличилась более чем на 10 процентов. Источником всех этих повышений является государственный бюджет. Бюджет, из которого мы укрепляем нашу армию и будем укреплять ее, смотрите, по причинам, которые я сказал. Бюджет, в котором мы решаем социальные вопросы, восстанавливаем Карабах и удовлетворяем все остальные наши потребности, не взяв ни с кого ни маната. Вот почему вам нужно это знать. Тем, кто забывает это, следует, как говорится, очистить память и быть немного осторожным.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Конечно, экономика является основой для всех этих вещей. Достигнута экономическая независимость, и именно благодаря этому мы добились политической независимости, мы добились независимости на международном уровне. Никто не может повлиять на нашу волю, никто не может нам ничего диктовать, мы ни от кого не зависим и, я уверен, никогда ни от кого не будем зависеть. Если бы мы были зависимы, Карабах до сегодняшнего дня находился под оккупацией. Поэтому экономическая независимость является одним из основных факторов, и здесь есть большие достижения» — добавил президент.

«Мы не увеличивали бюджет только в результате повышения цены на нефть. То есть честность стала возможной в результате проведенных в то же время реформ. Потому что да, цены на нефть в мире выросли, но в то же время мировые рынки капитала рухнули, и все должны это знать. Иногда кто-то думает, что цена на нефть выросла, а Азербайджан стал богаче. Да, цена на нефть выросла, но наши запасы в основном в облигациях и акциях. Пусть они откроются и увидят, как рухнули рынки капитала в мире и как долго мы там находимся. Конечно, это временно. Все суверенные фонды благосостояния столкнулись с этой ситуацией. Сейчас я не хочу говорить об убытках других суверенных фондов, но речь идет о 10 миллиардах убытков — в результате краха крупных суверенных фондов, этого рынка капитала. Это также негативно влияет на нас. Однако мы работаем со своей работой и реформами так, что этого никто не замечает» — отметил Алиев.

«Таким образом, экономические реформы позволили собрать за 6 месяцев дополнительно к прогнозу в области налогов 2 миллиарда манатов. Почему? Потому что есть прозрачность, есть честность, есть подотчетность. Несколько лет назад бизнес-кругам дали передышку, чтобы они могли перейти на нормальные рейсы и отказаться от теневой экономики. Тех, кто им покровительствовал, тоже, как говорится, преподали урок. Поэтому только налоговые органы за 6 месяцев собрали 2 миллиарда манатов, и мы их используем. До конца года еще около 6 месяцев. Это главный фактор наших финансово-экономических возможностей» — обратил внимание лидер государства.

«Что касается экономического роста, то, конечно, мы каждый раз делим его на две части – экономический рост и ненефтяной экономический рост. Есть хорошие результаты в обоих направлениях. Экономика выросла на 6,2 процента, ненефтяная экономика — на 9,6 процента, общее промышленное производство в промышленности — на 2,1 процента, а ненефтяная промышленность — на 11,5 процента. Очень хорошие результаты, и мы видим эти результаты в реальной жизни. Потому что это позволяет нам повышать зарплаты и пенсии. Доходы населения увеличились примерно на 20 процентов. Правда, часть этого роста, как говорится, съедает инфляция. Инфляция составляет чуть более 12 процентов. Но это общая тенденция в мире. Даже в странах, где инфляция может быть 0-0,5,1 процента, сейчас инфляция приближается к двузначной инфляции. То есть это общая тенденция и мы являемся частью мировой экономики» — сказал Алиев.