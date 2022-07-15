Председатель КНР Си Цзиньпин 12 июля прибыл с визитом в городской округ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщило сегодня агентство «Синьхуа». Политик посетил регион впервые с 2014 года, когда, по данным Совета по правам человека ООН, китайское правительство начало проводить политику геноцида уйгуров и казахов на северо-западе КНР.

«Си Цзиньпин ознакомился с работой по таким направлениям, как… социально-экономическое развитие, продвижение этнического единства и прогресса, укрепление чувства общности китайской нации»,— описывается в материале агентства поездка господина Си, проходившая с 12 по 13 июля.