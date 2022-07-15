Решение вопросов, связанных с социальной защитой и обеспечением членов семей шехидов, инвалидов и участников войны является приоритетным направлением для Азербайджанского государства. Об этом сказал Trend заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, в Азербайджане на основе концепции социального государства реализуется широкомасштабная, многогранная политика соцобеспечения.

«После окончания войны министерство приступило к проведению мероприятий в сфере обеспечения социальной защиты ветеранов и семей шехидов, и эта работа продолжается и сегодня. Министерство труда и социальной защиты населения тщательно расследует жалобы ветеранов и членов семей шехидов», — сказал Алиев.

Он также сообщил, что в настоящее время социальные экспертные комиссии при министерстве проводят экспертизу на основе непосредственного визуального осмотра ветеранов.

«Министерство труда и социальной защиты населения считает своим моральным долгом оперативно и на основании принципа прозрачности оказывать услуги членам семей шехидов и ветеранам в послевоенный период. Мы будем последовательно продолжать свою деятельность в этом направлении. Двери министерства открыты для членов семей шехидов и наших ветеранов. Они могут обращаться к нам по любому вопросу», — сказал Алиев.