Если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск-Краматорск-Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они его не примут», — сказал Вучич на телеканале TV Pink.

По мнению сербского лидера, весь западный мир ведет войну против русских через украинцев. «Это почти мировой конфликт», — отметил он.