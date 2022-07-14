В Центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения еще одна группа инвалидов войны обеспечена высокотехнологичными современными протезами 4-го поколения.

Всего в поствоенный период 324 инвалида войны обеспечены 338 современными протезами 4-го поколения. Из них 124 человека являются инвалидами I Карабахской войны и лицами, ставшими инвалидами по причине войны в период до Отечественной войны, они обеспечены 128 современными протезами. Также 200 человек – это гази, у которых ампутированы конечности. Они обеспечены 210 высокотехнологичными современными протезами 4-го поколения, пишет АПА.

Директор Центра протезно-ортопедического производства и реабилитации Асиф Меджидов отметил, что процесс обеспечения протезами гази Отечественной войны завершается.