Должностные лица России, Украины, Турции и ООН согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На встрече в Турции договорились о создании координационного центра в Стамбуле, где представители будут контролировать исходящие поставки зерна.

Согласно соглашению, зерно может отправляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов, с прекращением огня.

Турецкие ВМС будут проверять порожние суда, прибывающие в украинские порты, чтобы развеять опасения России, что суда могут быть использованы для перевозки западного оружия.

ООН создаст центр управления и контроля в Стамбуле для отслеживания уровней угрозы судоходству.

«Украина первоначально сообщила ООН, что через их минные поля можно проложить безопасный проход, но так называемые плавучие мины также должны быть обезврежены, сказал западный чиновник», — пишет издание.