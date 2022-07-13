Медики Танзании пытаются установить возбудителя неизвестной болезни, вспышка которой произошла на юге страны и уже привела к гибели трех человек. Об этом сообщила в среду британская медиагруппа Би-би-си, отметив, что на текущий день выявлено 13 заболевших.

Течение болезни, по ее данным, напоминает лихорадку Эбола: инфицированный испытывает сильный озноб, головные боли, общую усталость. У многих происходит кровотечение, в первую очередь из носа. Сейчас пятеро заболевших находятся в изоляции, идет проверка всех контактов, которые инфицированные имели в последнее время.

Между тем Минздрав Танзании объявил, что проведенные лабораторные анализы исключают наличие в крови у заболевших вирусов, вызывающих лихорадку Эбола и родственную ей лихорадку Марбург. Один из руководителей системы здравоохранения Танзании Айфело Сичалве призвал население страны сохранять спокойствие, пока идут исследования. При этом он отметил, что те, у кого проявились соответствующие симптомы, должны немедленно обратиться за врачебной помощью.