13 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил посольство Японии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи со смертью видного государственного деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Согласно информации пресс-службы Кабинета Министров, премьер-министр Али Асадов оставил запись в траурной книге, открытой в посольстве, где отметил, что известие о смерти Синдзо Абэ было встречено с глубокой скорбью.

Были выражены глубокие соболезнования семье и близким покойного, народу дружественной Японии.