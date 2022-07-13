Журналистка Кэтрин Белтон на страницах газеты в The Washington Post назвала имя возможного приемника президента РФ Владимира Путина.

Николай Патрушев, чья должность эквивалентна должности советника по национальной безопасности США, выражал точку зрения времен холодной войны, которая привела к войне в Украине. С тех пор, как Путин отдал приказ о вторжении 24 февраля, ослепив большую часть элиты страны, Патрушев стал бескомпромиссным воплощением милитаристской России.

«Конечно, президент есть президент, и в условиях спецоперации он выполняет роль главнокомандующего», — сказал Песков, используя термин Кремля для вторжения.

По словам человека, когда-то близкого к обоим мужчинам, Патрушев — «пьяница» и красноречивый «силовик» — что переводится как «человек силы» и используется в России для описания бывших силовиков у власти, — который подделал свое мнение о мире в годы холодной войны и мало изменился после распада Советского Союза, особенно в своей враждебности по отношению к Соединенным Штатам. «Он суперсоветский КГБ», – пишет Белтон.