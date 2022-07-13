Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.

«У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт», — сказал глава МИД.

О том, что Иран намерен поставить России боевые беспилотники, ранее заявлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.