«Карабах» разгромил польский «Лех» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку со счетом 5-1.
Следующим соперником агдамской команды станет швейцарский клуб «Цюрих».
«Карабах» разгромил польский «Лех» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку со счетом 5-1.
Следующим соперником агдамской команды станет швейцарский клуб «Цюрих».
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий