Войска страны-агрессора России провели учения в Калининградской области с участием расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) Искандер. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 12 июля.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер проведены учения по нанесению условных ракетных ударов», – говорится в сообщении.

Указано, что расчеты ОТРК Искандер выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты, скопление военной техники и командные пункты условного противника.

К участию в учении было привлечено более 100 военнослужащих ракетного соединения, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.