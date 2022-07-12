Американский финансист, миллиардер Джордж Сорос написал в статье для Die Welt, что Соединенные Штаты рискуют превратиться в репрессивный режим в том случае, если «правые экстремисты» из числа республиканцев смогут расширить свое влияние на американскую власть.

«К ним относятся нынешний Верховный суд, в котором доминируют крайне правые, и Республиканская партия бывшего президента США Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов», — пишет Сорос.

Он упомянул пример с делом «Роу против Уэйда», решение по которому отменило гарантию права на аборты для граждан США — по мнению Сороса, обоснования для этого решения являются экстремистскими.

«Недавние решения экстремистского большинства подтолкнули его рейтинг одобрения к беспрецедентно низкому уровню, а неодобрение суда — к новому максимуму», — пишет Сорос.

Он предлагает способ ограничить полномочия Верховного суда США — этого можно достичь, по мнению Сороса, если на ближайших выборах в Палату представителей проголосовать против республиканцев.

Это позволило бы Конгрессу издавать законы о правах, которые Верховный суд должен был бы защищать. Конгресс должен действовать, начиная с защиты свободы выбора женщин», — утверждает Сорос.

По его словам, республиканцы во времена президентства Дональда Трампа смогли провести через Конгресс несколько законов, которые «сильно затрудняют голосование» во Флориде, Техасе и Джорджии.