В Украине начали обучать специалистов по программе «Армия дронов». Об этом сообщает министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в соцсетях.
По его словам, обучение по программе начали 150 операторов.
В Украине начали обучать специалистов по программе «Армия дронов». Об этом сообщает министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в соцсетях.
По его словам, обучение по программе начали 150 операторов.
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