В Башкортостане неизвестный выкрутил болты резервуара с нефтью и устроил экологическую диверсию.

Три резервуара с нефтью стояли недалеко от села Краснохолмский в Калтасинском районе еще с советских времен. 11 июля неизвестный пробрался мимо поста охраны, подошел к резервуарам емкостью 400 кубических метров и выкрутил болты от входной задвижки, пишет Baza.

Нефть в старых советских резервуарах предназначалась на экстренный случай, в том числе для использования в период военного времени.