Во время операции по освобождению острова Змеиный бойцы ВСУ нанесли сокрушительные потери россиянам. В частности, они повредили фрегат «Адмирал Эссен».

В Генштабе ВСУ рассказали, что операция длилась более двух месяцев. Во время нее украинские военные вычисляли тактику россиян, исследовали ситуацию на острове и использовали разнообразное вооружение, в то же время выстраивая все более успешные и часто нестандартные стратегии.

В Генштабе рассказали, что в операции на острове Змеиный участвовали группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья «Байрактаров», Воздушные силы ВСУ, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группы «Александрия».

Ее проводили в несколько этапов. Украинские военные обрезали логистическое обеспечение, поразив корабельно-катерный склад, суда обеспечения и технику, которой россияне пытались обустраивать гарнизон. С помощью БПЛА «Байрактар», другой западной вооруженной помощи и отечественных технологий поразили:

4 быстроходных патрульных катера типа «Раптор»,

скоростной десантный катер на воздушном каверне типа «Серна»,

существенные повреждения получил фрегат «Адмирал Эссен»,

на дно отправился новый современный буксир «Спасатель Василий Бех».