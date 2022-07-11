Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября, а выдвижение кандидатов начнется и закончится 12 июля.

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Об этом сообщил в понедельник Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера.

«Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул», — сказал он.

Официально выдвижение кандидатов пройдет 12 июля, а уже на следующий день назначен первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство в партии. Второй раунд, возможно, состоится уже 14 июля. Отсев кандидатов необходимо завершить до 21 июля. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии. Принять участие в выборах лидера тори, который автоматически станет премьером, так как партия является правящей, уже выразили желание 11 политиков-консерваторов.