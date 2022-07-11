Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как передает корреспондент АПА в Стамбуле, информацию об этом распространила администрация президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как передает корреспондент АПА в Стамбуле, информацию об этом распространила администрация президента Турции.
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А это крайне замечательная новость!! Думаю, чсем больше переговоров, тем лучше