Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что Лондону требуется добиться поражения России на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на предвыборный ролик Трасс, которая выдвинулась на пост т лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра.

«Мы переживаем крупные вызовы как страна — начиная от вопросов в сфере экономики и безопасности до проблем в области окружающей среды», — подчеркнула британский министр.

Трасс добавила, что Британии требуется премьер-министр с опытом чтобы с первого дня добиваться поражения российской стороны, участвующей в специальной военной операции.