Южнокорейская компания Hanwha Defence планирует стать одним из ведущих поставщиков вооружений для стран НАТО за счет выхода на рынок Европы, который исчерпал запасы из-за военной помощи Украине. Об этом в понедельник сообщила британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, Европейское оборонное агентство (EDA) пришло к выводу, что странам ЕС крайне важно восполнить запасы вооружений, истощенных ввиду военной помощи Киеву. С начала войны в Украине планы по восстановлению оборонного потенциала государств Евросоюза в стоимостном выражении достигли €200 млрд, уточнила газета.

Hanwha, специализирующаяся на производстве артиллерийских систем и бронетранспортеров, объявила, что «планирует стать надежным партнером НАТО за счет налаживания связей с бизнесом в Европе». По данным источников издания, основными клиентами южнокорейской компании могут стать бывшие страны Варшавского договора и Великобритания.

Польша ранее передала Украине 50 гаубиц Krab (при их сборке используются компоненты производства Hanwha), теперь вооруженные силы республики намерены восполнить запасы данного вида вооружений, отмечает газета.

Как сообщил глава компании Сон Че Иль в интервью FT, «ряд европейских стран выразил заинтересованность» в приобретении боевых машин пехоты Redback, оснащенных технологией перехвата противотанковых ракет. Hanwha рассматривает Великобританию в качестве рынка сбыта модифицированных гаубиц K9 и планирует наладить их выпуск совместно с американской корпорацией Lockheed Martin.

Источники FT отмечают, что стратегия Hanwha вписывается в курс на «торговую дипломатию» в военно-промышленной области, который изложил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на саммите НАТО в Мадриде. Компания не испытывает опасений по поводу возможной реакции со стороны таких стран, как Россия и Китай, уточняет издание.