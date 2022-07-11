Иностранные аналитики говорят, что Россия может временно ослабить свое наступление на востоке Украины, поскольку российские военные пытаются собрать свои силы для значительного, и, как они надеются, решающего наступления с целью завоевания соседней страны. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Института изучения войны, на неделе российские войска не заявили и не оценили территориальные приобретения в Украине «впервые за 133 дня войны». Аналитический центр в Вашингтоне предположил, что Москва может взять «оперативную паузу», но она не влечет за собой «полного прекращения активных боевых действий».

«Российские силы, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку они пытаются создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления этих более амбициозных начинаний», — говорится в сообщении института.

Заявление Министерства обороны России, похоже, подтверждает эту оценку. В нем говорится, что российским военным частям, участвующим в боевых действиях в Украине, дали время на отдых.

Подразделения, выполнявшие боевые задачи в ходе проведения «специальной войсковой операции», принимают меры по восстановлению боеспособности. Военнослужащим предоставляется возможность отдыхать, получать письма и посылки из дома, передает ТАСС.

Любопытно, конечно, каким может оказаться это наступление? Какой-то мощный удар? Что может противопоставить этому Украина?

Отвечая на эти вопросы Minval.az, военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Киев) Павло Лакийчук заявил, что действительно, последние несколько дней на отдельных участках фронта происходит что-то подобное оперативной паузе.

«Во-первых, на некогда Лисичанско-Северодонецком направлении (назовем его условно Краматорско-Константиновское), в треугольнике Бахмут — Сиверск — Славянск, после ожесточенных боев за Лисичанск наблюдается некоторый спад напряжения — обе стороны проводят ротацию наиболее обескровленных подразделений, восстановление их боеспособности, подтягивают резервы и концентрируют материальные ресурсы.

Во-вторых, за последнюю неделю украинская армия нанесла ряд ощутимых ракетно-артиллерийских ударов по складам боеприпасов и материальных средств, тыловым пунктам управления частей и соединений оккупантов в оперативном тылу противника. Большинство из них — более 70% — по складам боеприпасов и ГСМ (горюче-смазочных материалов) на Луганском и Донецком направлениях, еще 25% — по ПУ (пунктам управления) и складам боеприпасов на Херсонском направлении, где ВСУ ведут контрнаступательные действия», — сказал эксперт.

Таким образом, по его словам, снижение интенсивности огневого воздействия россиян на Донецко-Луганском, по крайней мере отчасти, направлении обусловлено «снарядным голодом» — враг уже (какой-то промежуток времени) не может продолжать наступление, используя тактику «огненного вала».

Применение Украиной дальнобойной 155-миллиметровой артиллерии и РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS/MLRS сломало отработанную логистическую схему противника, и сколько еще времени уйдет на ее изменение, и насколько она будет эффективной, покажет будущее. Кстати, авиация россиян последнее время пытается наносить воздушные удары, избегая заходить в зону действия войсковой ПВО Украины, что может свидетельствовать о ее серьезном усилении.

«В-третьих, как я уже упоминал, украинские вооруженные силы осуществляют довольно упорно вытеснение противника на Херсонском и Запорожском направлениях. Украинское руководство призывает население оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей эвакуироваться. Россияне, в свою очередь, перебрасывают туда резервы из Мариуполя на Мелитополь (и, возможно, далее на Херсон) и из Крыма к Херсону и Новой Каховке. Ну, и в Беларуси снова какие-то непонятные шевеления. Подготовка «дожатых» Путиным белорусов к авантюре со вторжением или демонстративные действия? Непонятно. Так что говорить сегодня, какое именно направление станет основным театром боевых действий через неделю, кто будет владеть инициативой, и будет ли это внезапный удар или обострение постепенным наращиванием усилий, значит, гадать на кофейной гуще», — заключил Лакийчук.

Самир Ибрагимов