Ведение учета воды, ее правильное распределение, рациональное использование фермерами на местах являются одними из основных целей Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Об этом в своем выступлении сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Он отметил, что граждане должны быть заинтересованы в эффективном использовании воды.

Азербайджан является одной из стран, испытывающих нехватку воды. К сожалению, мы еще не достигли желаемых результатов в использовании воды. Сегодня более 90% объема воды в стране используется для сельского хозяйства в регионах, отметил министр.

Он также отметил и то, что сегодня в стране по-прежнему в использовании воды применяются старые методы. Но предпринятые 3-4 года назад меры дают положительный результат: «К счастью, в этом году реки были полноводными. Эффективное использование воды может спасти нас от всех рисков и вызовов. Вся скоординированная работа направлена именно на эту цель. Сегодня эта сфера строго контролируется».