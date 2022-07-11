Пожар, произошедший на открытом поле вблизи села Агалыг Шабранского района, потушен благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По сообщению МЧС Азербайджана, по предварительным оценкам, в результате пожара выгорело около 40 гектаров скошенных посевных площадей и 15 гектаров кустарников и высохших деревьев.

В тушении приняли участие Государственная пожарная служба МЧС, войска гражданской обороны, Службы спасения особого риска и силы Северного регионального центра, сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительная власть Шабранского района и местные жители.