Некоторые энергоемкие компании Франции готовятся к переводу своих производств с газа на мазут в случае перебоев или полного прекращения поставок газа из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей компаний.

«Мы переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать и на газе, и на мазуте, и мы даже можем перейти на уголь, если нам понадобится», — сказал глава одного из крупнейших в мире производителей шин Michelin Флоран Менего.

Председатель другой крупной промышленной компании Франции заявил Reuters, что, по его мнению, все крупные компании страны сейчас рассматривают возможность перехода на нефть.