Оборонное ведомство Тайваня опровергает сообщения о предоставлении Украине партии минометных снарядов калибра 60 мм. Об этом сообщила в понедельник радиостанция ICRT, передает ТАСС.

Опровержение последовало после того, как некоторые украинские СМИ опубликовали фотографию якобы поставленных Киеву тайваньских минометных снарядов, на которых изображены традиционные (не упрощенные) китайские иероглифы, принятые на Тайване.

Военное ведомство в Тайбэе назвало подобные сообщения «ложными», подчеркнув, что на показанных снарядах использована система серийных номеров, отличная от той, которая используется в вооруженных силах острова.

Власти Тайваня (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией) выступили с осуждением специальной военной операции России на Украине. Тайбэй присоединился к экономическим санкциям против Москвы.