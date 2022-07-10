Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 555 млн 27 тыс. 172, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, информирует Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 350 тыс. 600 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США — 88 млн 572 тыс. 807 и 1 млн 20 тыс. 852.

Индия — 43 млн 622 тыс. 651 и 525 тыс. 428.

Бразилия — 32 млн 874 тыс. 501 и 673 тыс. 554.

По Франции, Германии и Великобритании данные в воскресенье не обновлялись.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья — 817,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии — 3 124, Франции — 2 288, Германии — 1 682, Великобритании — 2 634. Данные по США не приводятся.