В зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака с 18 апреля текущего года нейтрализовано 277 террористов РПК. Об этом сообщил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе инспекции пограничных частей в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, сообщает «Анадолу».

По его словам, турецкая армия шаг за шагом уничтожает укрытия и базы террористов в регионе.

В целом с начала года турецкие военные ликвидировали на севере Сирии и Ирака 1999 террористов, отметил министр, подчеркнув, что борьба с боевиками продолжается при любых погодных условиях даже в самых труднодоступных районах. «Наша цель – ликвидировать последнего террориста, угрожающего безопасности 85 млн. жителей Турции. Борьба продолжится вплоть до обеспечения полной защиты границ нашей страны», — заверил министр.

Глава ведомства обратил внимание к угрозам, исходящим с севера Сирии, где бесчинствуют отряды сирийского крыла террористов РКК – YPG. Он отметил, что в последний период террористы стали активно обстреливать зоны, подконтрольные ВС Турции и подразделениям умеренной сирийской оппозиции в Сирии.

«Обстрелы по нарастающей ведутся с территорий районов Мюнбич и Талль-Рыфат. Ответные действия турецкой армии не заставляют себя ждать. Мы сделаем все необходимое для уничтожения террористов», — заверил глава Минобороны Турции.