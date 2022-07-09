Согласно анализу The Times , British Airways исключила почти каждый пятый рейс из своей летней программы полетов.

Истинные масштабы отмены рейсов этим летом были выявлены при анализе расписаний авиакомпаний, который показывает, что BA отменила почти 20% рейсов на июль, август и сентябрь по сравнению с запланированным летним расписанием на 1 апреля.

Данные авиааналитической компании Cirium показывают, что EasyJet, которая также столкнулась с нехваткой персонала и отменой рейсов, убрала из своего расписания 15% рейсов. Теперь компания планирует совершить 141 433 рейса за три месяца по сравнению с 166 056 рейсами, которые были в продаже в апреле.