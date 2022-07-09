Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск прибыл с инспекцией на границу с Сирией, где в числе прочих посетил комплекс «Гробницы Сулеймана Шаха».

Вместе с министром в Газиантеп прибыли глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий ВВС Турции генерал Муса Авсевер, командующий ВМС Турции контр-адмирал Аднан Озбал и командующий ВВС Турции Хасан Кючюкакюз.

В аэропорту Акара и командующих турецкой армией встретили губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль, губернатор провинции Килис Реджеп Сойтюрк, командир шестого корпуса генерал Метин Токел, глава муниципалитета Газиантепа Фатма Шахин и другие уполномоченные лица.

Далее делегация во главе с Акаром направилась к границе, где с кабины вертолета осмотрел укрепления.

Командный состав ВС Турции также побывал в мемориальном комплексе «Гробницы Сулеймана Шаха» и в расположении Командования 8-й пограничной роты.

Министра проинформировали о терактах на севере Сирии, число которых в последнее время возросло.

Акар ознакомился также с принятыми мерами безопасности на границе и дал соответствующие поручения.

Глава ведомства произнес молитвы у гробницы Сулеймана Шаха.

Акар поздравил турецких военнослужащих со праздником Курбан-байрам.