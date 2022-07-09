Американский президент Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, выступая в Белом Доме. Выступая по теме абортов, он предложил подумать о 10-летней жертве изнасилования из Огайо, которая поедет в другой штат, чтобы «прервать беременность». Правда, в реальности Байден по ошибке сказал «прервать президентство».

«Десятилетняя девочка! Ей пришлось покинуть свой штат и отправится в Индиану, чтобы прервать президентство и, возможно, спасти свою жизнь», — сказал глава Белого дома, выступая перед журналистами.

После того, как очередной конфуз Байдена заметили пользователи соцсетей на сайте Белого дома сразу же отредактировали транскрипт речи президента, чтобы там красовалась подходящая по смыслу фраза.

