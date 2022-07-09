В Донецкой области российские войска пытались взять под контроль территорию Углегорской теплоэлектростанции (находится в Светлодарске). Они также пытались улучшить свое тактическое положение в районе поселка Доломитное, сообщил на своей странице в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

Однако украинская армия не позволила россиянам воплотить в жизнь их планы.

«Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили на прежние позиции», — говорится в сообщении.