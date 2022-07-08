Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом. Об этом Филип Бридлав, генеральный секретарь НАТО в 2013 – 2016 годах, заявил в интервью The Times.

Для решения этой боевой задачи подходят противокорабельные ракеты Harpoon, переданные Украине США, считает он.

Бывший командующий Альянса считает, что удар по мосту – адекватный ответ на развязанную РФ войну.

«Керченский мост – законная цель», – отметил Бридлав.