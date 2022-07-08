Государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и директор МИД Великобритании по политическим вопросам Тим Барроу встретились в рамках Совета министров (СМИД) G20 на Бали, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, дипломаты обсудили совместные усилия по безопасности и гуманитарной поддержке Украине, продолжающей защиту в войне с Россией.

«Они также рассмотрели пути решения проблем глобальной продовольственной безопасности», — отметил представитель Госдепа.

На встрече также обсуждался Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана