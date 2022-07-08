В американском космическом агентстве NASA осудили использование Россией Международной космической станции (МКС) в политических целях после того, как появилось фото российских космонавтов с флагом «Луганской народной республики». Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении космического агентства сказано, что оно «решительно осуждает использование МКС в политических целях» для поддержки российской спецоперации в Украине. Также в NASA добавили, что это «в корне несовместимо с основной функцией станции» — развивать науку и технологии в мирных целях.