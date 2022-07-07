Министр обороны Германии сообщила об отказе поставлять Украине бронетранспортёры Fuchs, сославшись на интересы безопасности страны.

«Мы поддерживаем Украину всем, что в наших силах. Но мы должны обеспечить способность Германии защитить себя», — заявила Кристина Ламбрехт немецкому агентству печати, сообщает Bild. Она пояснила, что это было бы безответственно «расхищать запасы Буднесвера» в это непростое время.

Ранее инспектор Бундесвера, генерал Эберхард Цорн также заявил о невозможности поставок бронетранспортёров Fuchs Украине.

Тем не менее фракция ХДС/ХСС требует краткосрочной поставки 200 машин этого типа на фронт, ссылаясь на решение о поставках тяжёлого вооружения Украине, принятое совместно с правительственной «светофорной» коалицией в конце апреля.

«Для украинской армии речь идёт о быстрой доставке надёжных материалов, которые можно использовать сразу на передовой. Такие материалы находятся на вооружении Бундесвера и подлежат изъятию из эксплуатации», — говорится в заявлении фракции.