Министерство иностранных дел Украины заявило, что российскому судну, перевозившему украинское зерно, было запрещено покидать турецкий порт Карасу.

«Мы сожалеем, что российскому судну «Жибек жолы», которое было заполнено украденным украинским зерном, было разрешено покинуть порт Карасу, несмотря на представленные турецким властям доказательства уголовного дела», написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

«Посол Турции в Киеве будет приглашен в Министерство иностранных дел Украины для разъяснения этой неприемлемой ситуации», добавил Николенко.