В Казахстане рассматривают возможность ввести ограничения по некоторым поставкам в Россию и Беларусь. Под ограничения могут попасть товары из тех стран, которые ввели ограничения на поставки на российский и белорусский рынки. Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект соответствующего приказа, на документ обратило внимание издание «Коммерсант».

Власти Казахстана могут ввести новшество, по которому не будут заверять электронные счета-фактуры на грузы с товарами, произведенными в тех странах, которые ввели запрет на их экспорт в РФ и Беларусь. Без таких документов вывоз товаров из страны будет невозможен. Это предложение Минфин вынес на общественное обсуждение. Список товаров, которые могут попасть под ограничения, не приводится.

Казахстан, по всей видимости, опасается попадания под санкции ЕС из-за поставок санкционных товаров в Россию и Беларусь.

Нюанс в том, что белорусские и российские бизнесмены называли Казахстан среди основных стран для обхода западных санкций. Это объяснялось в первую очередь нахождением трех стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Казахстан также назывался экспертами среди возможных стран, через которые может идти в Беларусь и Россию параллельный импорт.