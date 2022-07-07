В поселке Пиршаги ученица второго класса средней школы № 1 города Зангилан 7-летняя Рабия Мамедли утонула в море.
Инцидент произошел на глазах у ее бабушки.
Тело ребенка было извлечено из воды и передано родственникам.
В поселке Пиршаги ученица второго класса средней школы № 1 города Зангилан 7-летняя Рабия Мамедли утонула в море.
Инцидент произошел на глазах у ее бабушки.
Тело ребенка было извлечено из воды и передано родственникам.
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