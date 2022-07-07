Информация о том, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель уехала за рубеж из-за угроз убийством, говорит о нездоровье общества в ее стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно мы к этому относимся. Естественно, это такие плохие симптомы, это свидетельствует о том, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, этой практике отмены и так далее. То есть действительно, совершенно невыносимые условия для нее были созданы. Это такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно», — сказал Песков журналистам в среду.