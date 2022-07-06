Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазоа 6 июля принял делегацию, прибывшую с рабочим визитом в Азербайджан во главе с генерал-майором МВД Турции Ресулом Хологлу для участия в 7-й рабочей встрече сотрудничества органов полиции, которая будет проведена в Баку между министерствами внутренних дел Азербайджана и Турции, сообщили в пресс-службе МВД.

Министр Вилаят Эйвазов выразил уверенность в том, что рабочие встречи, проводимые по сотрудничеству органов полиции, будут импульсом для дальнейшего расширения связей между министерствами внутренних дел.

Глава турецкой делегации, генерал-майор Ресул Хологлу выразил удовлетворение тем, что дружественные и братские страны всегда выступают с единой позиции против глобальных проблем, являющихся серьезным препятствием для стабильности и спокойствия в регионе, в том числе, против всех проявлений организованной преступности, а также стремительным развитием Азербайджана, стабильностью, сложившейся в стране.

На встрече присутствовал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.