Российские войска нанесли ракетные удары по городу Торецк Донецкой области, под завалами находятся три человека, сообщид глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Под российским огнем – Торецк. Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами – продолжается спасательная операция».

По словам главы ОВА, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.