Россия в войне в Украине уже потеряла 36 500 военных, 1 600 танков и 3 789 боевых бронированных машин, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 500 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 600 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 789 (+17) ед,

артиллерийских систем – 812 (+6) ед,

РСЗО – 247 (+0) ед,

средств ПВО – 107 (+2) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4) ед,

крылатых ракет – 153 (+9),

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 (+14) ед,

специальной техники – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.