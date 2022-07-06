В одном из банков, расположенных в городе Аштарак Арагацотнской области Армении, начался пожар.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно сообщению, в среду утром, в 09:07, в областной центр управления кризисными ситуациями Арагацотна поступило сообщение о том, что в помещении одного из банков Аштарака прогремел взрыв, после чего произошло возгорание.

На место происшествия выехали два расчета пожарно-спасательного отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС.

Другие подробности на данный момент не приводятся.