Литва дополнительно выделит €10 млн на восстановление Украины. Об этом заявила во вторник премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните на конференции по восстановлению Украины в Лугано, сообщает ТАСС.

«Мы должны продолжать и ускорять оказание Киеву военной, гуманитарной и финансовой помощи. Литва дополнительно выделит на проведение неотложных работ по восстановлению €10 млн, которые будут переведены Центробанку Украины», — приводятся в сообщении слова главы кабинета.

Шимоните не уточнила, когда власти балтийской республики направят адресату эти средства. «Всего в рамках двусторонних отношений Литва оказала Украине, а также выделила на прием беженцев помощь в 0,5 млрд евро», — утверждала премьер.

Она считает необходимым выработать детальные планы действий, в соответствии с которыми «каждая страна и организация могли бы участвовать в восстановлении реформированной Украины»