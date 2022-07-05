Председатель Китая Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии COVID-19 в КНР, сообщила японская газета Yomiuri.

В Кремле опровергли факт отказа, но отметили, что с пониманием относятся к тому, что китайский лидер не едет в Россию из-за ковидных ограничений.

«Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определённые ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены», — заявил Дмитрий Песков.