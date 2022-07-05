Около года тому назад входящая в состав госкорпорации «Роскосмос» научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП») подписала контракт с Южноафриканским национальным космическим агентством (SANSA) на размещение в этой стране оптико-электронного комплекса по оперативному мониторингу космического мусора (ОЭК ОКМ).

И вот теперь этот комплекс почти готов к запуску. Сообщается, что российский комплекс будет запущен в эксплуатацию не позже конца сентября этого года. ОЭК ОКМ сможет обнаруживать и анализировать параметры движения космического мусора на низких, средних и высоких околоземных орбитах на высотах от 120 до 40 000 километров.